Участники круглого стола Экспертного института социальных исследований заявили о глубокой обеспокоенности состоянием современной западной демократии. Среди основных факторов кризиса эксперты отметили политическую нестабильность, экономический спад и падение доверия граждан к власти, сообщил сайт «Взгляд» .

Участники мероприятия указали на неэффективность принимаемых мер и возлагаемую вину на внешние факторы, включая Россию. Особенно остро политологи обозначили кризис лидерства, когда население теряет веру в компетентность руководства. Также подняли вопрос о невозможности эффективного взаимодействия институтов власти, отражаясь на принятии важных решений.

Подводя итог обсуждению, аналитики отметили высокую степень стабильности и эффективности российской политической системы в сравнении с западными странами.