Политолог Журавлев связал отказ НАТО от идеи сбивать ракеты над Украиной со страхом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не поддержал идею Польши сбивать ракеты над Украиной. Отказ альянса от такого сценария продиктован страхом, сообщил кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, НАТО готов делать это только чужими руками. Если альянс вступит в прямое столкновение с Россией — будет мировая война. Большинство западных чиновников это понимают, поэтому стараются всячески такого сценария избежать.

В целом, по мнению Журавлева, суть НАТО состоит в том, чтобы противостоять России.