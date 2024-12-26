Политолог Журавлев: главы стран СНГ встретились, чтобы «сверить часы»

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с ОТР объяснил, для чего лидеры стран СНГ устроили неформальный саммит в Ленинградской области.

Эксперт считает, что главы государств решили обсудить важные вопросы в закрытом формате.

«Ну, я думаю, чтобы сверить часы в непростое время. Если время непростое, за ним надо внимательно следить, чтобы не убежало, как молоко. И поэтому нужно почаще встречаться, чтобы представлять себе позиции друг друга в устном формате», — сказал он.

Неофициальность саммит заключается в том, что никаких официальных заявлений не будет, добавил Журавлев.