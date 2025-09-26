Политолог Жуковский спрогнозировал «прохладный мир» в Балтийском регионе

Балтийский регион в перспективе может оказаться в условиях так называемого «прохладного мира». Об этом заявил старший научный сотрудник группы комплексных исследований Балтийского региона Института мировой экономики и международных отношений РАН Игорь Жуковский в беседе с Lenta.ru .

Политолог описал возможное будущее региона, основанное на частичном взаимодействии и избирательной кооперации.

«Существует несколько сценариев возможного развития Балтийского региона. Лично мне ближе вариант „прохладного мира“», — высказался аналитик.

По его словам, такой ход событий выглядит наиболее реалистичным, учитывая разнообразие вызовов и нерешенных проблем, с которыми сталкиваются соответствующие страны. Как пояснил ученый, несмотря на существующие разногласия, у государств есть общая заинтересованность в диалоге и взаимодействиях, и сотрудничество предпочтительнее возведения барьеров, добавил «Ридус».