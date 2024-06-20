Политолог Жебин назвал визит Путина в Северную Корею шагом к восстановлению отношений

С визита Владимира Путина в Северную Корею начнут восстанавливать экономические и дипломатические связи между странами. Об этом радио «КП» рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.

По его словам, речь идет лишь о первых шагах к восстановлению связей. Они особенно пострадали после пандемии.

«Известно, что КНДР с 2020 года фактически до начала этого года была полностью закрыта для любых внешних обменов и даже делегационного», — отметил политолог.

Он добавил, что речь идет не только об экономических взаимоотношениях двух стран, но и о культурных. Дело в том, что у России и Северной Кореи схожее мировоззрение и общая угроза в лице коллективного Запада.