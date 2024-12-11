В Европе опасаются, что, если конфисковать российские активы, это повлечет за собой финансовую нестабильность. Об этом RT рассказал политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
По его словам, в Европе достаточно много трезвомыслящих людей, в том числе среди элиты. Но они не могут сами принимать решения, а действуют исключительно по указке США.
Шаповалов подчеркнул, что единственный сдерживающий фактор в ситуации с конфискацией, — это реальный страх перед прямым конфликтом с Россией, который приведет к катастрофическим последствиям, в том числе и экономическим.
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