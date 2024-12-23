Политолог заявил, что у Трампа нет возможностей для возвращения Панамского канала

Возвращение контроля над Панамским каналом серьезно навредит избранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу с политической точки зрения. Об этом заявил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев в беседе с « Национальной службой новостей ».

«Операция по возращению очень сложная. Я сейчас не могу представить, на каких условиях и какими способами Трамп может попытаться это сделать», — считает специалист.

Он отметил, что в свое время Штаты добровольно передали канал Панаме. На этом фоне попытка вернуть управление вызовет негативную реакцию в мировом сообществе, подчеркнул Данильцев.