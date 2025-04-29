Лидер словацкой партии DOMOV Павол Слота выразил мнение, что жители Словакии должны получить возможность выразить свое отношение к антироссийским санкциям. Старший преподаватель кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Евгения Захарова дала комментарий по поводу перспектив реализации инициативы Слоты в беседе с ОТР .

Захарова подчеркнула, что ситуация в Словакии отличается от венгерской. Она указала, что инициативу высказал представитель оппозиционной партии, тогда как действующие власти не демонстрируют готовности поддержать идею народного голосования. Для проведения референдума в Словакии необходимо собрать минимум 350 тысяч подписей, и хотя сообщалось о достижении необходимого количества подписей, предыдущая попытка провести голосование провалилась из-за выявленных процедурных нарушений.

Несмотря на сложности, Захарова допускает вероятность того, что вопрос все же дойдет до стадии референдума. Она добавила, что если удастся организовать процедуру правильно, это даст народу возможность выразить свою волю, что заставит власти задуматься о дальнейших действиях.

Специалист привела пример остановку деятельности завода концерна Volkswagen в Словакии, связав его с последствиями введения санкций.