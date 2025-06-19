Политолог Забаринский усомнился в успехе инициативы Симона по фон дер Ляйен

Джордже Симион, бывший претендент на пост президента Румынии, анонсировал сбор подписей евродепутатов для инициации вотума недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Политолог Георгий Забаринский в интервью « ФедералПресс » проанализировал заявление.

Аналитик напомнил, что Симион возглавляет партию «Альянс за объединение румын», которая, несмотря на свою относительную молодость, уже зарекомендовала себя как четвертая по влиятельности сила в стране.

«На сегодня партия имеет 13 из 136 мест в верхней палате парламента и 31 из 330 в нижней», — отметил эксперт.

Как пояснил политолог, инициатива Симиона едва ли приведет к изменению руководства Еврокомиссии, но может быть воспринята как символический шаг. В долгосрочной перспективе результативность действий Симиона будет зависеть от его способности консолидировать оппозиционные силы, высказался специалист.