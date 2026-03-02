Политолог Дмитрий Выдрин в разговоре с телеканалом «Крым 24» поделился мнением относительно нарастающего напряжения между Израилем и Ираном.
Эксперт подчеркнул, каждая сторона должна вернуться к своему историческому предназначению, чтобы избежать дальнейших проблем. Евреям стоит вспомнить свое торговое прошлое, а персам вернуть утраченную военную идентичность.
Любые попытки изменить природные склонности народов ведут лишь к политическим кризисам и экономическим трудностям. Выдрин призвал стороны прислушиваться к истории, иначе конфликты продолжатся.
