Политолог Войтоловская: Маска хотят изгнать из администрации Трампа из-за его влияния на политику

Старший советник избранного президента США Дональда Трампа Стив Бэннон заявил о намерении изгнать Илона Маска из администрации лидера страны еще до его инаугурации. Опасения политиков связаны с возможностями Маска влиять на политические процессы через финансовые ресурсы и участие в политической деятельности, рассказала кандидат политических наук Александра Войтоловская в эфире ОТР .

Специалист отметила, что миллиардер пожертвовал Траму большое количество денег на выборы. В ответ на это он может ожидать от президента какой-либо благодарности.

«Эта благодарность будет выражаться, безусловно, в различных экономических поблажках для всех компаний Илона Маска, а также в его некотором ограниченном участии в политике», — считает политолог.

Войтоловская добавила, что Маска также удобно использовать для озвучивания каких-либо заявлений, которые не может сказать глава государства.