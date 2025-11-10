Политолог Войко связала действия Трампа в отношении демократов с обострением внутриполитической напряженности

Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко в интервью радиостанции «Говорит Москва» поделилась мнением о внутриполитической ситуации в США, связанной с решением президента Дональда Трампа о приостановке финансирования правительства.

Войко подчеркнула, что попытка Трампа переиграть демократов привела к обострению социальной и политической обстановки в стране. Она отметила, что решение Трампа создать преграды для демократов и пойти на конфронтацию обострило внутриполитическую напряженность.

Войко также указала, что возникли вопросы относительно выполнения обязательств США перед европейскими союзниками, в частности в части поставок оружия. Она подчеркнула, что репутационные издержки для Трампа могут быть значительны, так как это ставит под сомнение его приверженность союзническим обязательствам.