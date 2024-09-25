Политолог Веселовский: зимой Зеленский будет согревать украинцев лишь обещаниями о «завершении конфликта»

Политолог Сергей Веселовский прокомментировал заявление Владимира Зеленского о «скором завершении конфликта» на Украине. Об этом сообщил «Крым 24».
Эксперт напомнил, что украинскому народу, который готовится к зиме, нужно «хоть чем-то согреться». Зеленский может обеспечить гражданам тепло лишь обещаниями, что все будет хорошо, отметил Веселовский.
По его словам, подобные высказывания Зеленского также призваны продемонстрировать Западу «перемогу», чтобы получить еще больше финансовой поддержки.
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