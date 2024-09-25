Политолог Веселовский: требование Украины демонтировать Крымский мост вызвано завистью к РФ

Украина обратилась в Международный суд Гааги с требованием демонтировать Крымский мост в РФ. В беседе с сайтом « Крым 24 » свое мнение высказал политолог Сергей Веселовский.

По его словам, причина подобных нападок заключается в зависти к российской стороне.

«На Украине с мостами проблемы, в США, в Европе проблемы. А Россия взяла и построила то, что построить было невозможно», — пояснил эксперт.

Некоторые, напомнил Веселовский, уверяли, что новости о возведении столь масштабной конструкции являются ложью. Теперь же им «обидно самих себя кусать за локти», отметил специалист.