Политолог Васильев заявил, что израильская кампания против Ирана перерастает в широкомасштабную стратегию

Израильская военная кампания против Ирана, обозначенная названием «Народ как лев», постепенно перерастает из серии локальных операций в широкомасштабную стратегию давления на иранские власти. Несмотря на очевидное техническое преимущество, Тель-Авив осознает невозможность достижения стратегических целей исключительно собственными силами. Политолог Леонид Васильев в беседе с «ФедералПресс» акцентировал важность прямого участия Соединенных Штатов Америки в разрешении конфликта.

Эксперт подчеркнул, что нынешняя деятельность израильских военных направлена на создание условий, вынуждающих Вашингтон вступить в прямое столкновение с Тегераном. Одним из способов является использование инфраструктуры американских войск на Ближнем Востоке, особенно авиабаз в Сирии. Такая стратегия увеличивает риск эскалации конфликта, так как любое нападение Ирана на американские базы станет поводом для активного вмешательства США.

Также Васильевым была рассмотрена гипотетическая ситуация, при которой Иран блокирует Ормузский пролив, ключевую транспортную магистраль мирового рынка нефти. Хотя подобное развитие событий могло бы подтолкнуть Америку к решительным действиям, политолог счел подобный сценарий маловероятным ввиду серьезных последствий для региональных союзников США, таких как Саудовская Аравия и Катар.