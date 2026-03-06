Политолог Васильев выразил сомнения в вероятности крупного наземного вторжения в Иран

Политический аналитик и член Экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев в беседе с «ФедералПресс» предложил оценку возможной военной активности США и Израиля в отношении Ирана, выразив сомнения в вероятности крупного наземного вторжения.

По его мнению, американская администрация рассматривает более гибкие подходы, избегая прямого крупномасштабного вмешательства. Исторические аналогии с войнами в Ираке и Ливии неуместны, так как международная поддержка действий США недостаточна для повторения сценария с использованием регулярных войск.

Основной целью военных ударов является демонстрация решимости и попытка оказать максимальное давление на руководство Ирана. Между тем полное подавление оборонительных возможностей страны потребует длительного периода активных боевых действий, которые сопряжены с высокими затратами и риском непредсказуемого расширения конфликта.