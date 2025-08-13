Выбор военной базы в качестве места встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обусловлен необходимостью создать условия повышенной безопасности. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
Как пояснил политолог, мероприятие должно проводиться в условиях полной защиты от потенциальных угроз, включая современные методы диверсионных операций вроде беспилотников, использование которых недавно активно обсуждали в США.
Аналитик также отметил, что размещение встречи на закрытой территории обеспечивает надежную защиту конфиденциальности обсуждения. Учитывая высокий уровень информированности американской прессы благодаря многочисленным утечкам, американская администрация нуждается в надежной защите сведений от несанкционированного распространения.
