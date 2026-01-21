Политолог Варшав указал на жесткий и прозрачный прагматизм в правлении Трампа

Политолог Михаил Варшав подвел итоги первого года второго президентского срока Дональда Трампа. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

Специалист охарактеризовал прошедший год как этап принципиального разрыва Соединенных Штатов с многолетними традициями внешней политики, характеризовавшимися двусмысленностью и лицемерием.

«Он (Трамп — прим. ред.) демонстративно отбросил старую модель, где Вашингтон под предлогом „защиты демократии“ вмешивался в чужие дела, нарушал договоренности и вел двойную игру», — заявил аналитик.

По его словам, теперь американская администрация руководствуется жестким, открытым и понятным прагматизмом, который ставит интересы страны на первое место.