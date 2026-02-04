Политолог Варшав отметил, что истечение ДСНВ создаст новую реальность в отношениях между ведущими странами мира

Истечение срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в феврале 2026 года создаст новую реальность в отношениях между ведущими странами мира, имеющими потенциал ядерного вооружения. Российский политолог Михаил Варшав указал на необходимость модернизации подходов к обеспечению безопасности и укреплению доверия между государствами, написал «ФедералПресс» .

Москва предложила Вашингтону возобновить диалог по вопросам продления договора, однако пока такая инициатива не нашла отклика со стороны американских партнеров. Отсутствие консенсуса ведет к утрате эффективности существующих механизмов контроля и наблюдения за вооружениями, созданных после окончания Холодной войны.

Варшав отметил, что двусторонняя модель, заложенная договором, устарела и нуждается в замене. Сегодня важнейшую роль играют не только крупные державы, такие как США и Россия, но и другие государства, способные влиять на расстановку сил в мировой политике, такие как Великобритания, Франция и Китай.