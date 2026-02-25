Политолог Вароли заявил о возможном банкротстве США

Американский политолог Джон Вароли в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в первый год президентства Дональда Трампа возникло множество проблем, влияющих на жизнь обычных американцев.
Он сообщил: «США идут стремительно к банкротству».
Среди факторов, вызывающих опасения, — рост цен на основные товары и отсутствие роста зарплат на протяжении многих лет. По словам эксперта, две трети американцев с трудом обеспечивают свои потребности каждый месяц.
