Политолог Вароли заявил о возможном банкротстве США

Американский политолог Джон Вароли в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в первый год президентства Дональда Трампа возникло множество проблем, влияющих на жизнь обычных американцев.

Он сообщил: «США идут стремительно к банкротству».

Среди факторов, вызывающих опасения, — рост цен на основные товары и отсутствие роста зарплат на протяжении многих лет. По словам эксперта, две трети американцев с трудом обеспечивают свои потребности каждый месяц.

