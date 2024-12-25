Политолог Вароли: присвоение доходов от активов России можно считать пиратством

Американский журналист, политолог Джон Вароли в беседе с телеканалом «Звезда» назвал «пиратством» и «открытым грабежом» выдачу кредита Украине, который планируется погашать за счет доходов от замороженных российских активов.
Собеседник назвал такой ход первым в истории международной политики. Он считает, что если страны начнут поступать подобным образом, в международном порядке наступит хаос.
«Это будет международный беспорядок. Который у нас есть сегодня», — сказал политолог.
Вароли также считает, что передача денег осложнит любые потенциальные попытки мирных переговоров между Россией и Украиной.
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