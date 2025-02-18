Политолог Вадим Авва заявил, что современная Европа фрустрирована

Политолог Вадим Авва в беседе с радиостанцией Sputnik назвал варианты, которые сейчас стоят перед европейскими политиками в вопросе российско-украинского конфликта.

На его взгляд, Европа может самостоятельно продолжить конфликт, либо же попытаться «играть в политику изоляции».

«Европа должна принять тяжелое решение: либо она самостоятельно продолжает войну, в которую она иррационально гораздо более вовлечена, чем США, либо Европа в нынешнем своем североатлантическом виде распадется», — сказал политолог.

В заключение он назвал современную Европу фрустрированной.