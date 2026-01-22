Политолог Туманян назвал комичной ситуацию с отправкой 30 человек из стран НАТО на помощь Гренландии

Ситуация вокруг Гренландии приобретает напряженный характер. Мнением по поводу происходящего поделился политолог Гарник Туманян в беседе с « ФедералПресс ».

По словам эксперта, именно потеря Евросоюзом суверенитета позволяет президенту США Дональду Трампу открыто предъявлять претензии на территорию Гренландии.

«Тут и речи не идет о союзнических отношениях, союзниками могут быть государства, которые находятся на равных, в этом случае можно говорить только о зависимых отношениях», — отметил аналитик.

Он также обратил внимание на комичность ситуации с отправкой 30 человек из стран НАТО на помощь Гренландии.