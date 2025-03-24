Политолог Ципис: у наземной операции в секторе Газа нет тактической цели

Израильский политолог Саймон Ципис прокомментировал новости о подготовке Израилем масштабной наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщило ИА НСН .

Аналитик назвал соответствующие планы попыткой премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху удержать власть. Кроме того, таким образом политик пытается защитить себя от обвинений по причастности к событиям 7 октября 2023 года, считает эксперт. Напомним, дата ознаменовалась нападением ХАМАС на Израиль, после чего началась военная операция в секторе Газа.

«У наземной операции в секторе Газа нет никакой тактическо-оперативной цели», — заявил Ципис.

По его мнению, ситуация может обернуться для Нетаньяху возбуждением уголовного дела по статье «Предательство».