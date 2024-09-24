Политолог Ципис: применение электромагнитного оружия могло привести к взрывам в Ливане
Израильский политолог Саймон Ципис рассмотрел возможные причины массовой детонации пейджеров в Ливане. Одна из версий предусматривает подрыв батарей, сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам эксперта, данный вариант предполагает использование нового оружия, посылающего электромагнитные лучи.
«Что-то вроде лазера», — пояснил специалист.
Израиль, добавил политолог, давно занимается разработкой подобных средств. Страна вышла на новый уровень гибридной войны, заявил Ципис.
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