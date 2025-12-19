Политолог Трухачев заявил, что замороженные российские активы могут стать способом финансирования Украины

Пока финансирование Киева осуществляется из фондов Евросоюза, однако конкретные источники наполнения этих фондов остаются неопределенными. По словам политолога Вадима Трухачева, одним из возможных вариантов могут стать российские активы, хотя этот вопрос еще не урегулирован окончательно. Об этом сообщила газета «Взгляд» .

Напомним, что недавно европейские лидеры приняли решение предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, используя общие бюджетные гарантии ЕС. Тем не менее, реализация плана столкнулась с сопротивлением внутри самой организации. Так, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил против идеи прямого использования замороженных российских активов, фактически назвав такую меру «воровством». Это привело к неудаче предложений главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно простого механизма выделения средств.

Тем не менее, политолог подчеркивает, что закрытие вопроса невозможно считать завершенным. Скорее всего, последуют попытки разработки новых схем, обходящих юридические препятствия. Уже ясно, что второй день переговоров сосредоточится на двух ключевых моментах: обеспечении гарантий Бельгии и выработке законных механизмов реализации решений.