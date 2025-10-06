Европейский союз не смог оказать влияние на исход парламентских выборов в Чехии потому, что страна имеет устоявшуюся демократию и политические институты, а также низкий уровень коррупции. Об этом заявил политолог Вадим Трухачев на пресс-конференции в «Россия сегодня». Его слова привел сайт NEWS.ru .

«Это страна с устоявшейся демократией и устоявшимися институтами, страна намного менее коррупционная. <…> В странах такого уровня <…> имеет более разветвленную и разнообразную идеографически и тематически внешнюю политику», — подчеркнул специалист.

Ранее депутат Леонид Слуцкий отметил, что результаты выборов в Чехии показали усталость избирателей от антироссийской риторики.