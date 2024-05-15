Политолог Трухачев: президент Чехии Петр Павел пытается сбавить градус военной риторики перед выборами | 360°

Мир 15 мая 2024, 18:30 Политолог Трухачев: президент Чехии Петр Павел пытается сбавить градус военной риторики перед выборами

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Президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости прекращения боевых действий на Украине. Таким образом лидер пытается сбавить градус военной риторики перед выборами в Европарламент, сообщил политолог Вадим Трухачев в беседе с RT.

По словам специалиста, это заявление направлено в первую очередь на внутреннюю аудиторию. Нынешняя правящая коалиция, которую президент поддерживает, рискует эти выборы проиграть.

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Кроме того, важную роль в этой ситуации играет и начало наступления ВС РФ в Харьковской области, отметил Трухачев.