Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил тревогу по поводу возможной конфронтации с Россией, вызванной ситуацией на Украине. По его словам, обсуждение в Евросоюзе предложений, направленных на усиление военной поддержки Киева, создает предпосылки для начала полномасштабного столкновения. Историк и политолог Вадим Трухачев в интервью «Абзацу» обратил внимание на избирательные мотивы такого поведения Орбана.

Согласно мнению эксперта, громкие высказывания венгра связаны с приближающимися выборами в странах Центральной Европы, включая саму Венгрию. Так, Орбан рассчитывает укрепить позиции национального блока и сохранить популярность среди электората, напирая на патриотическую риторику.

Кроме того, несмотря на призывы отдельных европейских стран дистанцироваться от России, Венгрия сохраняет тесные экономические связи с российским газом, признавая невозможность быстрого отказа от российских энергоносителей. Подобная стратегия показывает стремление Будапешта балансировать между геополитическими интересами и собственными потребностями, Добавил Трухачев.