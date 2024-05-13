Политолог Трухачев назвал пекращение переговоров с Украиной событием прежде всего внутренней польской политики | 360°

Мир 13 мая 2024, 18:42 Политолог Трухачев назвал пекращение переговоров с Украиной событием прежде всего внутренней польской политики

Читать 360 в

Польша прекратила переговоры по сельхозпродукции с Украиной, потому что в делегации последней есть люди, обвиняемые в коррупционной деятельности, однако этот шаг, скорее всего, связан с другими причинами. Таким мнением с радио Sputnik поделился кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев

По его мнению, прекращение переговоров продиктовано внутренней политикой Польши. Власти этой страны действуют осторожно и с постоянной оглядкой на выборы в Европарламент, которые должны пройти в июне.

Реклама

«Польское правительство перед выборами показывает, что оно защищает интересы своих крестьян», — отметил политолог.

Он добавил, что президент Польши Анджей Дуда таким образом пытается прекратить протесты местных аграриев, выступающих против ввоза в страну украинской сельхозпродукции, а также дать отпор председателя оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярославу Качиньскому.

Авторы: