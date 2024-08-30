Политолог Топорнин заявил, что ЕС разрушил стандарты обращения с иностранными активами

Евросоюз нарушил общепринятые нормы обращения с иностранными активами, что негативно сказывается на его собственных интересах. Об этом радио Sputnik заявил директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

По его словам, многие российские активы находятся в Европе, особенно в бельгийской депозитарной организации Euroclear, где сосредоточена значительная часть российских средств. Он отметил, что Россия изначально размещала средства с целью получения дивидендов, и их использование без ведома владельца недопустимо.

Однако в настоящее время наблюдается ситуация, когда эти стандарты не соблюдаются, и предпринимаются политические шаги вразрез с действующими правовыми нормами.

Встреча с авторами любимых шоу и обучение у экспертов медиарынка пройдут на Московском медиафестивале на ВДНХ

Фейк: Россия оказалась на пороге новой мобилизации

Накануне грандиозного шухера. Выборы в Германии могут перевернуть всю Европу

IMAGO/Sylvio Dittrich

Ностальгирующие россияне вернулись к прослушиванию старых альбомов на кассетах

Баланс интересов: чего больше Дуровы принесли человечеству — вреда или пользы?

Vlad Karkov/Keystone Press Agency

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте