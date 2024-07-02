Политолог Топорнин: второй тур парламентских выборов во Франции не изменит расстановку сил
Второй тур парламентских выборов во Франции принципиально не изменит расстановку сил, которая сложилась во время первого тура. Такое мнение высказал политолог и директор Центра европейской информации Николай Топорнин в беседе с радиостанцией Sputnik.
По его словам, следующий этап закрепит доминирование правого «Национального объединения», получившего 33,4% голосов.
«Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон — прим. ред.) уже сделал такие заявления, и члены его штаба то же самое говорили — о том, что надо противостоять „угрозе справа“. Но дело в том, что „макронисты“ из партии „Возрождение“ имеют антагонистические отношения и с левым блоком», — пояснил эксперт.
Напомним, за коалицию французского лидера проголосовали 20,04% избирателей.