Политолог Топорнин: страны ЕС хотят бойкотировать саммит Венгрии из-за позиции Орбана

Евросоюз намерен бойкотировать саммит Венгрии по иностранным делам из-за позиции премьер-министра страны Виктора Орбана. Такое мнение выразил политолог Николай Топорнин в беседе с Lenta.ru.

По словам эксперта, министры ЕС недовольны индивидуальными действиями Орбана, в том числе поездками в Киев, Москву и Пекин. Они расценивают это больше как пропагандистские инициативы. Кроме того, при обсуждении нового пакета санкций Венгрия всегда выступает против, что тоже не нравится государствам Евросоюза.

Бойкот станет определенным ударом по самолюбию Орбана и по амбициям Венгрии в качестве страны-председателя, отметил Топорнин.