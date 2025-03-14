Политолог Ткаченко: президент Путин занял юридически идеальную позицию по поводу перемирия

Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой «Взгляд» высказал мнение, что президент России Владимир Путин занял юридически идеальную позицию по поводу перемирия.

Он считает, что детали соглашения требуют серьезной проработки.

«Замечания, которые перечислил президент России относительно американской идеи 30-дневного перемирия, объясняются общей ситуацией на линии фронта», — сказал Ткаченко.

По словам собеседника, возможно спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф сможет ответить на ключевые замечания Путина. Он указал на вопросы о том, как быть с украинскими войсками на территории Курской области, а также что будет с поставками оружия на территорию Украины.