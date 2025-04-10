Политолог Ткаченко: Макрон рассматривает Палестину как направление для противостояния с США

Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой «Взгляд» выразил мнение, что Париж рассматривает палестинский вопрос как стратегическое направление для противостояния с Вашингтоном.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, по его мнению, намерен бросить вызов президенту США Дональду Трампу. Это предположение, как уверяет эксперт, возникло после заявления Макрона о готовности признать независимость Палестины.

«Франция исторически играла большую роль в Ближневосточном регионе, но сейчас Пятая республика — это государство с ограниченной субъектностью», — сказал он.

Ткаченко уточнил, что конфликт между президентом Франции и Белым домом носит скорее личный, чем институциональный характер. Макрон стремится утвердиться в роли лидера объединенной Европы, используя слабость немецкой правительственной коалиции.