Политолог Тарасов заявил, что Израиль собирается превратить Ливан в Газу

Израильская авиация накануне атаковала не только Бейрут, но и северные регионы Ливана. Политолог Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik заявил, что если «Хезболла» начнет партизанскую борьбу, это может стать роковым ударом для Ливана как государства.
Он прокомментировал наземную операцию Израиля, начатую массированным обстрелом.
«Они намереваются превратить Ливан в Газу», — заявил политолог.
Шиитское ополчение перемещается на север, а «Хезболла» уже анонсировала выборы нового лидера. По мнению Тарасова, начало партизанской войны предопределит судьбу Ливана.
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