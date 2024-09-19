Политолог Тарасов усомнился в попытке госпереворота в Армении

Директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов в беседе с «Инфо 24» усомнился в попытке госпереворота в Армении.

Ранее Служба национальной безопасности Армении сообщила о предотвращенной попытке военного госпереворота в республике.

Политолог считает, что армянские власти самостоятельно начинают придумывать заговоры.

«Я не верю, честно говоря, зная эту ситуацию, что заговор какой-то, переворот и так далее. Чтобы сделать переворот, нужно время, усилия, возможности, ресурсы», — сказал Тарасов.

Подобные сообщения часто появляются от властей по конъюнктурным соображениям, заключил собеседник издания.