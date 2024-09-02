Политолог Тарасов: не стоит удивляться большому числу партий для участия в выборах в Грузии

Центризбирком Грузии зарегистрировал 27 партий для участия в парламентских выборах. В целом многопартийность характерна для малых государств, поэтому удивляться такому числу не стоит, рассказал политолог Станислав Тарасов «Свободной прессе».

По словам специалиста, если все партии юридически зарегистрированы Минюстом, то никто не имеет права им отказать участвовать в выборах. При этом многопартийность создает массу возможностей как для оппозиции, так и для правящей партии.

Тарасов отметил, что в случае формирования однопартийного правительства, нынешний президент Саломе Зурабишвили и ее сторонники вполне могут объявить выборы сфальсифицированными.