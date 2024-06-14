Политолог Тарасов назвал истребители F-16 экзотикой для Турции

Турция и США заключили контракт на поставку первой истребителей F-16. Однако это соглашение было вынужденным, рассказал радио Sputnik политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов.

По его словам, турецкие генералы уже не раз высказывались о том, что техника НАТО устарела. В том числе это касается и истребителей F-16.

«Так что F-16 для Турции — это своеобразная экзотика, поэтому особого восторга там нет. Тем более что первые поставки обещают только в 2028 году», — отметил эксперт.

Он добавил, что турецкая сторона сама понимает, что американские истребители не несут по сравнению с российскими никакой угрозы.