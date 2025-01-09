Политолог Светов заявил, что Трамп может реализовать идею о расширении США

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может осуществить свои намерения о присоединении Гренландии и Канады. Таким мнением поделился политолог Юрий Светов в беседе с «Инфо24» .

Специалист отметил, что США уже давно высказывают идеи о расширении своих границ. Эти заявления основываются на доктрину Монро, которая содержит базовые положения внешней политики страны.

«Доктрина Монро что предусматривала? Что все Западное полушарие, Северная и Южная Америка объявляются зоной влияния США», — заявил Светов.

Исходя из этого, американцы вполне могут осуществить присоединение Канады или Гренландии, заключил эксперт.