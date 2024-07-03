Политолог Светов заявил, что тенденции к провалу партии Макрона прослеживались давно

Российский политолог Юрий Светов в беседе с ОТР прокомментировал ход парламентских выборов во Франции. По его словам, тенденции к провалу партии Макрона прослеживались уже давно.

Он напомнил о протестах «желтых жилетов», которые случились во время прихода Эммануэля Макрона к власти.

«Звонок ему прозвучал уже на вторых президентских выборах, когда Марин Ле Пен вышла во второй тур. Победить ее удалось, только объединив левых и правых», — считает Светов.

Политолог высказал мнение, что выигрывать французскому президенту в этой гонке будет непросто.