Политолог Светов заявил, что США пытаются успокоить Украину обещанием нейтрального статуса

США хотят сделать Украину страной нейтрального статуса, которая сможет получать оружие НАТО. Об этом радио Sputnik рассказал политолог Юрий Светов.

По его словам, американские власти просто хотят успокоить Украину. Однако тайно превратить ее в Швецию времен холодной войны не выйдет.

«Все эти слова призваны успокоить Украину. Для ее руководства станет крушением надежды, если на юбилейном саммите НАТО не объявят, что она вот-вот будет принята», — отметил Светов.

Он добавил, что повторения шведской истории не выйдет, потому что Украина не дотягивает по развитию, армии и промышленности.