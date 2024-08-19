Политолог Светов заявил, что США не позволят Германии приостановить помощь Украине

По его словам, власти США нацелены на продолжение конфликта на Украине, в то время как одновременно пытаются сосредоточить внимание на Китае, что приводит к перекладыванию бремени поддержки украинской стороны на Европу. Но отказаться от помощи не получится. Поэтому Германия и другие государства ЕС будут стремиться сократить эти расходы, но помощь все равно будет необходима, отметил Светов.

Кроме того, эксперт добавил, что правящая элита Германии испытывает беспокойство по поводу предстоящих парламентских выборов, которые состоятся в 2025 году. Он отметил, что популярность правящей коалиции под руководством канцлера Олафа Шольца сейчас составляет около 15%, поэтому действующая власть пытается повысить свой рейтинг, делая заявления о снижении военной поддержки Украине.