Политолог Светов заявил, что ситуация в Непале может долго раскачиваться

Политолог Юрий Светов обратил внимание на непростую историю Непала последних десятилетий, отмеченную значительными переменами и серьезными испытаниями. Об этом сообщил RT .

Эксперт напомнил, что страна прошла путь от монархического строя к республиканскому формату правления, сопровождавшийся кровопролитиями, что контрастирует с традиционным образом буддийских обществ.

Причиной общественных волнений стали введенные правительством ограничения доступа к социальным сетям.

«Вышла молодежь, для которой социальная сеть — это часть жизни, без которой они не могут обходиться. Они, видимо, восприняли это как покушение на свою свободу», — отметил аналитик.

Подводя итог, он подчеркнул неопределенность дальнейших событий, отметив, что развитие ситуации трудно предугадать заранее, а обстановка может долго раскачиваться.