Политолог Светов заявил, что представителям Украины на заседании СБ ООН будет нечего ответить

Политолог Юрий Светов прокомментировал в эфире радио Sputnik решение Украины об отказе от участия в заседании Совета Безопасности ООН, которое будет проходить под председательством России.

Светов считает, что украинская сторона выражает явную неразумность, не желая смириться с тем, что Россия является одним из основных членов Совбеза.

По его словам, Украина испытывает яркую ненависть к тому факту, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН с правом вето и в настоящее время выступает в качестве председателя. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит заседания и озвучивает российскую позицию, что вызывает значительный интерес и открывает возможности для донесения российской точки зрения до международной общественности, которая обычно игнорируется Западом.

В свою очередь, Украина пытается утверждать, что Россия не имеет на это права, настаивает на ее исключении из Совета Безопасности и выдвигает прочие нелепые идеи, отметил Юрий Светов. По мнению политолога, украинские представители в ООН действуют исключительно на основе своих амбиций.

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