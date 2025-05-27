Журналист и политолог Юрий Светов выразил недоумение по поводу слов президента Словении Наташи Пирц-Мусар, заявившей, что отказ Европейского союза поддерживать диалог с Россией является ошибкой. Обсуждая данную тему с NEWS.ru , Светов усомнился в точности понимания словенского лидера речи председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, связав это с возможным влиянием языкового барьера.

Светов задался вопросом, насколько хорошо Пирц-Мусар способна воспринимать английскую речь, учитывая, что в структурах ЕС общение ведется преимущественно на английском языке. Он предложил версию, что словацкий лидер могла неверно истолковать высказывания фон дер Ляйен, когда та объясняла политические цели Брюсселя.

Также политолог акцентировал внимание на общем настроении в европейской политике, утверждая, что реальные силы, стремящиеся к нормализации отношений с Россией, отсутствуют. Вместо этого, утверждает Светов, основной фокус Европы направлен на усиление санкций против России и оказание поддержки Украине. Именно в таком контексте, полагает политолог, следует оценивать заявление президента Словении, рассматривая его скорее как следствие трудностей межкультурного общения, нежели проявление реальной готовности пересмотреть подходы к взаимодействию с Россией.