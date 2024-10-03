Политолог Светов заявил, что новый генсек НАТО будет действовать по наставлениям Вашингтона

Российский политолог Юрий Светов в беседе с «Инфо24» прокомментировал назначение Марка Рютте на пост нового генсека НАТО. Собеседник издания считает, что он будет действовать, исходя из распоряжений Вашингтона.

Светов также уверен, что Рютте сохранит агрессивность блока по отношению к России.

«Смена генсека НАТО не изменит политику Альянса по отношению к России», — добавил он.

Ранее СМИ писали о вступлении в должность нового генсека НАТО Марка Рютте. На этом посту он сменил норвежца Йенса Столтенберга.