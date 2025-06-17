Политолог Светов заявил, что Израиль не сможет выдержать противостояние с Ираном без поддержки США

Политолог Юрий Светов выразил мнение, что вооруженные силы Израиля окажутся неспособны выдержать крупномасштабное противостояние с Ираном без поддержки Соединенных Штатов Америки. Об этом он сообщил в беседе с «Инфо24» .

Его слова прозвучали после заявления Корпуса стражей исламской революции, пообещавшего продолжать военные операции вплоть до полного уничтожения «сионистского оккупационного режима». Согласно сообщениям иранских властей, именно 16 июня началась новая волна ударов по Израилю, превосходящих прежние атаки по мощности и эффективности поражения целей. Они утверждают, что примененные ими новые методы привели к дезорганизации израильской системы ПВО, заставляя комплексы наносить удары друг по другу.

Светов подчеркнул особую сложность конфликта, заключающуюся в его идеологической природе. Стороны борются не столько за территории или ресурсы, сколько за сам факт существования одного государства рядом с другим. Для Ирана победа означает лишь одно — ликвидация Израиля, тогда как Тель-Авив стремится ослабить противника и изменить политический режим в Иране.