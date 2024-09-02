По словам эксперта, все канцлеры послевоенной Германии имели четкую стратегию, направленную на улучшение отношений с Россией. Однако Шольц выбрал курс на полный разрыв отношений, действуя при этом под давлением США. Это оттолкнуло от власти многих немцев, считает Светов, так как в обществе возрос интерес к национальным вопросам и благосостоянию.



Политолог также упомянул, что в течение долгого времени в Германии сохранялся эффект «спирали молчания», когда люди не высказывали свои взгляды, поскольку они не совпадали с официальной линией. На выборах у них была единственная возможность выразить свое мнение, и этот эффект начал ослабевать, что сказалось на Шольце.



Светов полагает, что Олаф Шольц до сих пор не осознает этой тенденции и убежден в своем успехе на будущих выборах, назвав такую уверенность «фантастическим заблуждением»