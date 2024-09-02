Политолог Светов заявил, что итоги выборов в Германии стали сигналом Шольцу

Немецкие граждане хотят видеть власть, которая будет защищать интересы Германии, а не Украины, считает политолог Юрий Светов. В беседе в сайтом телеканала «Звезда» он отметил, что результаты недавних региональных выборов в ФРГ, где оппозиционные партии значительно улучшили свои позиции, являются ясным сигналом для канцлера Олафа Шольца.

По словам эксперта, все канцлеры послевоенной Германии имели четкую стратегию, направленную на улучшение отношений с Россией. Однако Шольц выбрал курс на полный разрыв отношений, действуя при этом под давлением США. Это оттолкнуло от власти многих немцев, считает Светов, так как в обществе возрос интерес к национальным вопросам и благосостоянию.

Политолог также упомянул, что в течение долгого времени в Германии сохранялся эффект «спирали молчания», когда люди не высказывали свои взгляды, поскольку они не совпадали с официальной линией. На выборах у них была единственная возможность выразить свое мнение, и этот эффект начал ослабевать, что сказалось на Шольце.

Светов полагает, что Олаф Шольц до сих пор не осознает этой тенденции и убежден в своем успехе на будущих выборах, назвав такую уверенность «фантастическим заблуждением»

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