Политолог Светов выразил недоумение из-за того, что Макрон пригласил Зеленского на открытие собора Парижской Богоматери

Российский политолог Юрий Светов выразил недоумение тем фактом, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Владимира Зеленского на открытие собора Парижской Богоматери. Об этом написал RT .

По словам Светова, встреча Макрона с Дональдом Трампом во время открытия собора изначально была исключительно двусторонней. При этом он напомнил, что Зеленский не является католиком по вероисповеданию.

«В чем его значимость для этого события? Но Макрон, продолжая свою игру, позвал, и в результате встреча состоялась на троих: Макрон, избранный президент Соединенных Штатов и Зеленский», — сообщил собеседник.

Он также выразил недоумение, почему Зеленский продолжает проситься в НАТО, если ему было открыто сказано о невозможности вступления в альянс.

Ранее СМИ писали, что Владимир Зеленский в ходе переговоров с Дональдом Трампом в Париже вновь просил приглашения Украины в НАТО.